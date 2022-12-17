حبس ربة منزل بتهمة سرقة قرط ذهبي من طفلة وخطفها بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بحبس ربة منزل بتهمة سرقة قرط ذهبي من طفلة وخطفها بشبين القناطر 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط ربة منزل سرقت قرط ذهبي

وكانت مباحث مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من أذن طفلة عمرها 3 سنوات بعد أقل من 30 دقيقة من ارتكاب الواقعة حيث قامت المتهمة باستدراج الطفلة أثناء اللهو في الشارع وقامت بالاستيلاء على قرطها الذهبي وعلى الفور تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن مكان بيع القرط الذهبي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسها وطلب تحريات المباحث.

تلقى المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من والد طفلة عمرها 3 سنوات يفيد بقيام سيدة باستدراج نجلته أثناء اللهو في الشارع وسرقة قرطها الذهبي.

تفاصيل المتهمة بسرقة قرط ذهبي بشبين القناطر

أخطر اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وعلى الفور تمكن المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر والقوة المرافقة له من فحص الكاميرات في الشارع وتم التعرف على المتهمة وتحديد هويتها وتدعى «ص ع م» وطريقها وتم القبض عليها قبل مرور 30 دقيقة من الواقعة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المحل الذي قامت ببيع القرط الذهبي به وتم ضبط صاحب المحل والقرط الذهبي وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمة.

وكشف عماد قزامل المحامي لـ«الوطن»، أن الجريمة تصل العقوبة فيها للسجن لمدة تصل 10 سنوات وتزيد المؤبد إذا اقترنت بها جريمة طلب فدية والإعدام إذا اقترنت بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد.