رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد

كتب:

محمد بركات
01:16 م | السبت 17 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

 فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

 قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات  وأسفرت جهودها عن ضبط (2184) قضية متنوعة. 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13699) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (770) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (259) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص) .

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

اقرأ المزيد:

ضبط 39 قضية مخدرات وتنفيذ 2674 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 10 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل عقار في البساتين

ضبط ثلاثة متهمين بقتل شخص في مشاجرة بالقاهرة.. بينهم زوج شقيقته

ضبط 371 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألفا و786 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

ضبط القائمين على شركتي سياحة بدون ترخيص في الشرقية والغربية
بقلم محمد بركات