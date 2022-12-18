إصابة 3 طالبات في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيبت 3 طالبات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلت المصابات إلى مستشفى أبو حمص العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة المركز، ما أدى إلى إصابة 3 طالبات، وجرى نقلهن إلى مستشفى أبو حمص العام لعمل الإسعافات الأولية.

إصابة 3 طالبات في انقلاب ملاكي بالبحيرة

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من آية محمد صبري الزيات، 20 سنة، طالبة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، شيماء محمد صبري الزيات، طالبة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، إسراء عبده محمد، 20 سنة، طالبة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الحوض، وجميعهمن مقيميات بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

ونقلت المصابات في حادث انقلاب السيارة الملاكي إلى مستشفى أبو حمص العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.