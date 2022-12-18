مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين تجار مخدرات في الزاوية الحمراء

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجروح قطعية متفرقة") إثر تعدى بعض الأشخاص عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض.. نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها وإستولوا منه على مبلغ مالى، ولاذوا بالفرار وذلك حال قيامه بشراء دراجة نارية منهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الحديثة تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب ، وبإعادة مناقشته قرر بوجود خلافات مالية بينه وبين كـــلٍ مــــن (عاطل وشقيقه - مقيمان دائرة القسم) ، وأضاف بقيامه والمشكو فى حقهم بالإتجار سويًا بالمواد المخدرة وقيامه بأخذ كمية من المواد المخدرة دون سداد قيمتها ، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها بعضهم على بعض بالضرب حال تواجدهم بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة.. نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وقيامه بإختلاق واقعة التعدى وسرقته على خلاف الحقيقة خوفاً من المسائلة القانونية لتجارته فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.