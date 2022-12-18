إصابة عامل وزوج ابنته في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

تطورت مشاجرة لخلافات المصاهرة بين عاملين بمركز المراغة بسوهاج لإصابة كل منهما للآخر بسلاح أبيض حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المراغه بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنها بين كل من طرف أول «أحمد ا ع م» سن 26 عامل أجري مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليمنى وطرف ثان والد زوجة الطرف الأول «محمد س ع م» سن 43 عاما عامل أجري مصاب بجرح طعني بالصدر وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

خلافات المصاهرة وراء الحادث

وقد أفادت والدة الطرف الأول المدعوة «ماجدة ح ع ع» سن 52 ربة منزل وتقيم بذات الناحية اتهمت الطرف الثاني بالتعدي على نجلها المذكور بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات المصاهرة وأفادت أفادت زوجة الطرف الثاني المدعوة «سهام ك م ع» سن 39 ربة منزل وتقيم بذات الناحية اتهمت الطرف الأول بالتعدي على زوجها المذكور بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها لذات السبب.

العقوبة المتوقعة

أكد محمد صلاح المحامي أن عقوبة الضرب تصل للسجن 7 سنوات وفقا لتفاصيل الواقعة، وعند عدم إحداث عاهة مستديمة، ولكن إذا نتج عاهة مستديمة تغلظ العقوبة إلى 10 سنوات سجنا.