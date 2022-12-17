ضبط ثلاثة متهمين بقتل شخص في مشاجرة بالقاهرة.. بينهم زوج شقيقته

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، من ضبط ثلاثة متهمين بقتل شخص في مشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى قسم شرطة المعادي، التابع لمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود مشاجرة، ووقوع متوف بدائرة القسم.

مشادة تحولت لمشاجرة

وبالإنتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين شخص توفى متأثراً بإصابته بجروح بالرأس (طرف أول)، وطرف ثان ضم زوج شقيقته، نتيجة نشوب مشادة كلامية بين الثاني وزوجته، قام على إثرها الثانى بالاتصال بالمتوفى، ولدى حضوره حدثت مشاجرة بينهما.

وإثر ذلك قام المتهم بالاستعانة بشقيقه، عاطل، وآخر، مقيمان بدائرة القسم، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزتهم، ولاذوا بالفرار، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.