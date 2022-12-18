تحالف العمل الأهلي يختتم 2022 بتدشين قطار الخير في صعيد مصر «فيديو»

اختتم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعماله في عام 2022 بتدشين قطار الخير، والذي انطلق مع أول شهر ديسمبر من خلال قافلتين موسعتين بمحافظة قنا، تم تنظيمهما لأهالي قريتي التطويرات ودندرة والقرى المجاورة لهما.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التحالف الوطني يختتم 2022 بتدشين قطار الخير في صعيد مصر»، حيث تم خلال القافلتين تقديم خدمات متنوعة طبية وتنموية وتوعوية وترفيهية لأكثر من 20 ألف مواطن.

إدخال الفرحة على أهالي قرية الفارسية

وتأتي تلك المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، وشملت خدمات قطار الخير إدخال الفرحة على أهالي قرية الفارسية بمركز إسنا في محافظة الأقصر بإعادة إعمار 30 منزلا لتصبح منازل كريمة بعدما كانت متهالكة.

تسليم 30 مركب صيد حديثة لـ30 صيادا

واشتمل الإعمار على بناء الجدران والأسقف الخرسانية، وعمل محارة وأبواب وشبابيك وأرضيات، إضافة إلى فرش المنازل فرشا كاملا.

وفي جانب التمكين الاقتصادي لعائلات الأسر الأكثر احتياجا وضمن مبادرة «مراكب الرزق»، سلّم التحالف 30 مركب صيد حديثة لـ30 صيادا من أهالي قرية الفارسية، فضلا عن إنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم وتقديم الأجهزة الكهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج في القرية من غير القادرين.