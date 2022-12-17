عضو «التحالف الوطني» يكشف لـ«إكسترا نيوز» تفاصيل مبادرة «ستر وعافية»

قال سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني التنموي، أطلق عدة قوافل ومبادرات في الصعيد، متابعًا أننا اليوم في القافلة رقم 13 من «ستر وعافية» في قرية الرغامة بأسوان، إذ يتم تقديم مساعدات وخدمات طبية متنوعة لأكثر من 35 ألف مستفيد منذ أمس الجمعة.

وأضاف «النمر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أننا هدفنا اختتام عام 2022 في الصعيد، بعد تقديم الخدمات الطبية والمساعدات المتنوعة، مشيرًا إلى أن قافلة «ستر وعافية» في أسوان، تُقدم خدمة متكاملة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من خلال جميع المؤسسات والجمعيات داخل التحالف الوطني.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن التحالف الوطني يضم 24 مؤسسة وجمعية، موضحًا أن قافلة «ستر وعافية»، تُقدم خدمة طبية متكاملة مجانية، إذ يدخل المواطن المستهدف، ويجري الكشوفات والفحوصات والتحاليل اللازمة لتشخصيه بشكل صحيح، ومن ثم توفير العلاج الخاص به مجانًا.

وتابع، أنه يجرى توعية المواطنين بالأمور الصحية المختلفة، كمؤسسة بهية، توعي السيدات للكشف المبكر عن أورام الثدي، إلى جانب توعية أشخاص ذوي الإعاقة، لتعريفه بحقوقه من الدولة المصرية، للاستفادة بها وكيفية الحفاظ عليها، مشيرًا إلى إقامة تمكين اقتصادي من خلال مؤسسات الأورمان.