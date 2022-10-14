«كلنا واحد» قطار الخير يواصل توفير السلع والمنتجات المدعمة للأسرة المصرية

ينطلق قطار مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقتها وزارة الداخلية إلى محطات اجتماعية جديدة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، في ضوء حرص الوزارة على تأدية دورها الإنساني والاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن الأمني، حيث تعمل من خلاله على أن تصل بدعمها إلى كل فئات المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم في ظل الجمهورية الجديدة.

المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

وتوفر مبادرة «كلنا واحد» المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% حتى نهاية شهر أكتوبر بالإضافة للسلع بمختلف أنواعها وتخفيضات تصل إلى 60% في المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية.

توفير السلع في منافذ أمان الثابتة والمتحركة

وتحرص منظومة «أمان» التابعة للوزارة، على توفير السلع في منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري، إضافة لتوزيع المستلزمات المدرسية في المناطق الأكثر احتياجا ونزلاء المستشفيات من الأطفال ودور رعاية الأيتام.

تجهيز العرائس الأيتام وذوى الهمم

وقامت وزارة الداخلية بإهداء عددا من مستلزمات الزواج لمجموعة من العرائس المقبلات على الزواج من الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال سعيها للوصول لجميع فئات المجتمع في المحافظات، وأقيمت الاحتفالات لتسليم الهدايا التى أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم.

دعم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

المساندة والدعم والرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لكافة الفئات امتدت لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمفرج عنهم، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل طرة لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات مدارس وتجهيزات عرائس للأسر، في إطار حرص الوزارة على تطبيق مفهوم السياسة العقابية الحديثة.