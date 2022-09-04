قطار الخير يبدأ من الجنوب.. الصحة والتعليم أولى محطات تنمية الصعيد

كما يجري النيل من الجنوب إلى الشمال محمّلا بالخير الوفير، بدأ قطار الخير من الصعيد إلى وجه بحري في يونيو 2014، حاملا على كاهله التنمية والتجديد، يقف بكل محطة يمر بها وقفة يرمي فيها بذور الإصلاح في كل مجال، فتارة ينشئ الكليات وأخرى يطوّر المستشفيات، ليتغيّر وجه مصر العابث إلى آخر منير خلال 8 سنوات.

إنشاء كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي

أولى مشروعات تنمية الصعيد بدأت بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2014، بإنشاء كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، وهي ثالث كلية إعلام على مستوى الجامعات الحكومية التي تطور مجال الدراسات الإعلامية بإمكانيات تكنولوجية وفنية راقية تواكب التطورات في ثورة المعلومات والاتصال، حسب موقع رئاسة الجمهورية.

تتميز كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال عن كليات الإعلام الأخرى، باحتوائها على برنامج التعليم الإلكتروني، الذي يستفيد من توظيف الثورة التكنولوجية في مجال الإعلام، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الصعيد إعلاميًا، لتواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستديمة بوصفها قلب مصر النابض، ومنبع حضارتها القديمة، وأملها في نهضة مصر مستقبلًا، لما تتمتع به من مقومات متميزة وفريدة حضارية وترفيهية وسياحية ومزارات دينية وأثرية، وفقا لموقع «الرئاسة».

وتؤدي الكلية دور المنارة للفكر والتنوير للرأي العام في صعيد مصر، ويمتد دورها لمصر والعالم العربي، وتصبو إلى العالمية في تقديم خريجين متميزين مهنيا وفنيا وقادرين على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الإعلام وتكنولوجيا الاتصال المختلفة التي تسهم في رقي الفكر الإنساني، وتأهيل الخريجين لرصد مختلف القضايا ومعالجتها وتقديمها بشكل موضوعي وحيادي يراعي أخلاقيات العمل الإعلامي.

وتضم الكلية: «معامل حاسب الآلي، استوديو تليفزيوني، وحدة تجهيزات صحفية، مكتبة الكلية، وحدة الجودة»، وبها أقسام: «الصحافة، الإذاعة والتليفزيون، قسم علاقات عامة وإعلام، قسم إعلام إلكتروني».

تطوير مستشفى الخارجة العام بالوادي الجديد

كان تطوير مستشفى الخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد، الخطوة الثانية في تنمية الصعيد وفق موقع «الرئاسة»، ففي يونيو 2014 بدأت أعمال المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الخارجة العام، شملت أقسام مبنى قسطرة القلب، حيث جرى بناء المبنى وتركيب جهاز القسطرة، وتطوير «العيادات الخارجية، الصيدلية، المطبخ، المغسلة، الحضانة، قسم العلاج الطبيعي، قسم العمليات الكبرى، قسم التعقيم، العناية المركزة، الخزان الأرضي، المصاعد، غرفة الكهرباء، قسم النساء والولادة، وقسم عمليات النساء».

وشملت المرحلة الثانية من عملية الاستكمال: «قسم الأورام والقسم الداخلي (نساء - أطفال)، مبنى سكن الأطباء، مبنى سكن الطبيبات، وإضافة دور لمبنى مدرسة التمريض»، كما جرى إنشاء المبنى الإداري، وهو عبارة عن طابق أرضي و4 علوية، بهدف تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون جنيه.