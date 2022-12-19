أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الإثنين

الفاصوليا والكوسة والبسلة جميعها خضروات لا غنى عن طهيها على موائد الغذاء، حيث تمد الجسم بالكثير من العناصر المهمة التي تساعد في بنائه، ولهذا تبحث السيدات عن أسعارها في الأسواق المحلية.

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في بعض الأسواق، ننشر آخر ما استقرت عليه أسعار الخضروات اليوم، حيث استقرت أسعار الخضروات في المنافذ نظرا لتوافر السلع بالأسواق، فضلا عن سعر الفاكهة والأسماك في سوق العبور، التي حظيت هي الأخرى باستقرار ملحوظ.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار بيع الخضروات في سوق العبور اليوم، وفق ما أعلنه الموقع الإلكتروني للسوق، كما يلي:

- تراوح سعر البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو بين الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو بين الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- تراوح سعر الكيلو بين البسلة بين 11 و15 جنيها.

- سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الفلفل الحراق بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيها.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من البامية بين 16 و20 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في السوق المحلية

وبشأن الخضروات وقيمتها السعرية في الأسواق المحلية فجاءت على هذا النحو:

- الجزر اليوم بين 8 لـ10 جنيهات.

- الفلفل بين 10 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

- الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

- الخيار بين 12 و10 جنيهات.

- البصل بين 6 و10 جنيهات.

- البطاطس بين 10 و12 جنيها.

- البامية بين 20 و25 جنيهًا.

- البسلة بين 15 و18 جنيها.

- تراوح سعر الطماطم بين 5 - 10 جنيهات.

- حبة الكرنب بين 6 - 8 جنيهات حسب الحجم.

- حبة القرنبيط بين 5 -7 جنيهات وفق حجمها.

- الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.