«ساجد» طفل الإسكندرية يحقق فضية كأس مصر للبومزا: سأصل للعالمية

التركيز والحصول على البطولات أصبحت سمة لأبناء محافظة الإسكندرية إلى جانب تفوقهم العلمي في مدارسهم، ورغم أن البطولات تحتاج التركيز في التدريبات واستمرار ذلك لساعات طويلة قد تؤثر على التحصيل الدراسي إلا أن الطفل ساجد سامر استطاع كسر القاعدة بحصوله على الميدالية الفضية فى بطولة كأس مصر للبومزا (التايكوندو) وتفوقه الدارسي في نفس الوقت.

أقوى بطولات مصر في التايكوندو

ويقول سامر فراج، والد ساجد ومدربه في نفس الوقت لـ«الوطن»، إن حصول اللاعب ساجد سامر لاعب أكاديمية حسين جودة، على الميدالية الفضية في بطولة كأس مصر للبومزا وهي تعد من أقوى بطولات في مصر للتايكوندو قطاع البومزا لم تأتِ صدفة ولكنه كان يتدرب بشكل قوى ولمده طويلة كى يصل لهذا المستوى وينافس على البطولة.

الطريق للبطولة ليس سهلاً

ويضيف فراج أن طريق البطولة لم يكن سهلاً، حيث شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف لاعب من 40 ناديا على مستوى الجمهورية، حيث تمت تصفية هؤلاء اللاعبين على مدار عام (تصفية قطاعات) والجدير بالذكر أن اللاعب ساجد تأهل من تصفية قطاع الإسكندرية حيث حصل على الميدالية الذهبية في القطاع.

متفوق رياضياً وعلمياً

وتقول والدة ساجد إنه يبلغ من العمر 11 عاما، ووالده يرعاه رياضياً وأنا أرعاه تعليمياً وقد قسمنا الوقت بين الرياضة والتعليم فليس من المعقول أن يتفوق رياضياً ويحقق بطولات ويفشل علمياً، وأكدت أن والده مصمم أن ينافس في الأولمبياد وأنا كأم سأصل به إلى أعلى درجات العلم.