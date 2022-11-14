محافظ البحر الأحمر يقدم العزاء لأسرة بطل التايكوندو بعد مصرعه في حادث

أدى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واجب العزاء لأسرة بطل التايكوندو الذي لقي مصرعه عقب تعرضه لحادث سير بالغردقة، وذلك بحضور عدد كبير من أهالي الغردقة، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وفاة بطل أوليمبي

يذكر أن اللاعب إبراهيم أحمد عبدالجليل، 14 عاما، البطل الأوليمبي للتايكوندو، توفي عقب تعرضه لحادث سير، حيث صدمته سيارة ملاكي في شارع الحجاز بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وذلك عقب الانتهاء من تمرينه وخروجه من الصالة المغطاة أثناء عبوره الشارع، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبة الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث الغردقة

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة أول الغردقة، إخطارا بحادث سيارة أسفر عن مصرع طفل في الرابعة عشر من عمره يدعى إبراهيم أحمد عبد الجليل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.