السعودي هيثم السالم يغني باللهجة المصرية في كليب «يا عقل كلم القلب»

أصدرت المخرجة اللبنانية ردينة حاطوم أجدد أعمالها الغنائية «يا عقل كلم القلب» للمطرب السعودي هيثم السالم، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويخوض السالم عبر العمل الجديد أجدد مغامراته في الغناء باللهجة المصرية ويقدم خلاله رومانسية خفيفة في إطار قصة حب بين طبيب وممرضة داخل أحد المستشفيات.

كواليس تصوير ردينة حاطوم للكليب

وانشغلت ردينة في تصوير مشاهد الكليب في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، وسط خوضها حالة نشاط فني في مجال الكليبات الغنائية، حيث يعد كليب «يا عقل كلم القلب» ثاني فيديو كليب يحمل توقيعها يتم إصداره بعد أقل من عشرة أيام فقط من ظهور آخر كليباتها «سر حبي ليك» للمطرب أحمد سليم.

كما بدأت ردينة حاطوم أمس السبت في تصوير أولى مشاهد كليب «السهرة صباحي» للملحن والمطرب مصطفى العسال، في عدة مناطق وشوارع متفرقة في القاهرة، حيث تقحم خلاله ردينة العسال لمجال الغناء لأول مرة بعد اعتياده تقديم ألحان ناجحة لكبار المطربين، مثل أصالة بأغنيات «خانات الذكريات» و«شكرا»، ورائعة أنغام «هو نفس الشوق».

ويغني السالم في أغنية «يا عقل كلم القلب» بكلمات الشاعر محمود البحيري وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع زووم، وتُعد ثاني تعاون يجمع بين هيثم السالم ولايف ستايلز ستوديوز بعد نجاح آخر أغنياته المصورة «ألف حاجة» التي صدرت منذ قرابة خمسة أشهر.