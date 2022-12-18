عاجل.. الحكومة: المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية لا تمول من موازنة الدولة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية في العاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة، موضحا أنّه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التي أكدت عدم صحة الأخبار المتداولة جملة وتفصيلا.

المدينة الترفيهية مشروع خاص

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه اليوم، أنّ شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أكدت أنّ المدينة الترفيهية مشروع خاص يتبع أحد المطورين العاملين في العاصمة، موضحا أنّ مشروعات العاصمة تتم خارج الموازنة العامة للدولة بشكل كامل، كما أنّ ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء والتشغيل لمختلف المشروعات.

وطالب شركة العاصمة الإدارية الجديدة، المواطنين، بعدم الانسياق وراء ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).