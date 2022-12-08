3.7 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة في نوفمبر 2022

كشفت مصلحة الجمارك المصرية أن قيمة الضرائب والرسوم التي جرى تحصيلها بجمارك العين السخنة بلغت 3,7 مليار جنيه، خلال شهر نوفمبر 2022.

وقالت المصلحة في بيان إن الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، خلال شهر نوفمبر الماضى 2022 عن مشمول 8460 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 14215 حاوية وولفت البيان أن معظم البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة - خيوط) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال.

تفاصيل الضرائب والرسوم المحصلة

وأوضح البيان أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت مليار و 6 ملايين و803 آلاف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و 700 مليون و588 ألف جنيه.

عدد الشهادات الجمركية

وكشف البيان أن عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر نوفمبر الماضي 1442 شهادة صادر بعدد حاويات 1277، بقيمة إجمالية 5 مليارات و559 مليون و808 آلاف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 3 ملايين و268 ألف جنيه، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام - رمال - فوسفات- فايبر جلاس)، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة.

وأشار البيان إلى أن المصلحة برئاسة الشحات غتورى حريصة على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.