مصر تستقبل 50 مستوردا دوليا في قطاع الصناعات الطبية من 12 بلدة

استقبل المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة الدكتور ماجد جورج، اليوم، بعثة تضم ما يزيد على 50 مستوردا ووكيلا وموزعا من 12 دولة من الدول العربية والإفريقية، منها: «السعودية، تونس، العراق، الأردن، اليمن، غانا، رواندا، أوغندا، كينيا، جنوب إفريقيا، زامبيا، الصومال».

وتضم البعثة مشترين من قطاعات، الأدوية البشرية والبيطرية، المستلزمات الطبية، منتجات المعامل، الأثاث الطبي، مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل العلاجية، والمكملات الغذائية الطبية.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إنّ هذه البعثة تأتي في إطار التوجهات الرئاسية واستراتيجية وزارة التجارة لزيادة الصادرات إلى الدول المستهدفة، وتحقيق مستهدف 100 مليار دولار، منوهًا بتنسيق الجهود مع البعثة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمكاتب التجارية والسفارات المصرية بالخارج ووزارة الخارجية من أجل إنجاح البعثة وخروجها بالشكل الأمثل.

زيادة الصادرات الطبية إلى كافة الأسواق المستهدفة

وأعلن «جورج»، أنّ المجلس أطلق مؤخرًا مبادرة «معا للتصدير» بهدف زيادة الصادرات الطبية إلى كل الأسواق المستهدفة، وفتح أسواق جديدة واعدة، مشيراً إلى أن العمل على مساندة دول الجوار التي اتجهت إلى مصر لتكون بديلًا للأسواق العالمية المصنعة والمصدرة للمنتجات الطبية، نظراً لتداعيات الأزمات العالمية مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، والصراع بين روسيا وأوكرانيا، وما صاحبها من تبعيات كفقدان الدول الكبيرة مثل الصين والهند ميزة توفير المنتجات الطبية، سواء من خلال التأخير في التصدير، أو ارتفاع تكاليف الشحن، بسبب أزمة الوقود العالمية.

وأكد الدكتور ماجد جورج، أن الدول المشاركة في البعثة جاءت بعد دراسة متأنية من قبل المجلس حيث أجرى المجلس عدة دراسات لتحديد الدول المستهدفة التي تعتبر أسواقها ذات أهمية كبيرة وواجهت مشاكل في الاستيراد من الدول المهيمنة (الهند والصين).

دعم الصناعات الطبية والمستلزمات الطبية

وكشف جورج، أن عدد الشركات المصرية المشاركة في البعثة تبلغ نحو 65 شركة في كافة القطاعات الطبية، بالتنسيق مع Expo Consultants والتي تقوم ببناء وتجهيز المعرض للشركات المصرية المشاركة في البعثة.

ومن جانبه، قال يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، إنّ جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية دعم الصناعات الطبية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلي دعم الدولة لهذا القطاع من خلال عدة حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي عبر إعفاءات ضريبة وجمركية وكذلك تسهيل منح الرخص الذهبية للصناعات الواعدة.

وكشف في حديثه خلال استقبال بعثة المشترين، أن صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بلغت عام 2021 بلغت 696 مليون دولار أمريكي لعدة دول أبرزها السعودية واليمن والسودان والعراق والأردن والمغرب وغيرها مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 30%، مشيراً إلى أن واردات القطاع خلال 2021 بلغت 5.4 مليار دولار.

وأعلن يحيى الواثق بالله، ارتفاع صادرات القطاع لتسجل 632 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 432 مليون دولار، خلال الفترة نفسها، من العام الماضي بنسبة ارتفاع 46.3%، في حين بلغت واردات هذا القطاع 3.3 مليار دولار امريكي خلال أول 8 أشهر من العام الحالي.

تأسيس مشروعات بين مصر والدول المختلفة

وقال رئيس التمثيل التجاري، إن هذه الأرقام تكشف عدة فرص واعدة في الأسواق العربية والإفريقية، كما تثبت أهمية تأسيس مشروعات بين مصر والدول المختلفة ودعم الاستثمارات الأجنبية وجذبها لمصر في قطاع الصناعات الطبية والأدوية والمستلزمات، مشيراً إلي وجود فرص كبيرة للشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية بهذا القطاع وسط حوافز كبيرة.

وذكر رئيس التمثيل التجاري، أنّ وزارة التجارة أعدت استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات تتركز على عدة قطاعات ومنها الصناعات الطبية والمستلزمات، ويحرص التمثيل التجاري على الدعم المستمر لهذا القطاع وتوفير دراسات السوق والفرص التصديرية وتنظيم البعثات التجارية وكذلك التنسيق مع كافة البنوك العاملة في ملف الصادرات.