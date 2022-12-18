«فارايتي العالمية» تختار «البحث عن علا» بالمركز الثالث ضمن أفضل الأعمال

اختارت مجلة فارايتي الأمريكية العالمية في عددها الأخير، المسلسل المصري البحث عن علا، ضمن قائمتها لأفضل الأعمال العالمية التي تم عرضها عبر المنصات، خلال عام 2022، ووضعت المجلة العالمية المسلسل في المرتبة الثالثة ضمن هذه الأعمال وهو العمل العربي أو المصري الوحيد الذي دخل هذه القائمة في إنجاز كبير.

مسلسل البحث عن علا كان ضمن مسلسلات أحد المنصات الإلكترونية، وقدم في 6 حلقات، خاضت خلالها علا العديد من المغامرات في عالم جديد بالنسبة لها ورحلة مميزة تأرجحت فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لاعادة اكتشاف ذاتها كامرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كأم وزوجة ورائدة أعمال.

تفاصيل مسلسل البحث عن علا

وبعد ذلك اصطحبها في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أم علا، وهاني عادل في دور زوجها هشام، وندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد النبوي.

مسلسل «البحث عن علا» من بطولة النجمة هند صبري، والتي شاركت فيه كمنتج منفذ لأول مرة من خلال شركتها Salam prod بالتعاون مع partner pro والمنتج المنفذ أمين المصري المسلسل ومستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال، وقصة وسيناريو و حوار مها الوزير وغادة عبدالعال، ومن إخراج هادي الباجوري.

وعبرت النجمة هند صبري، فى بيان صحفي، عن سعادتها وفخرها بهذا الاختيار مؤكدة أن وجود عمل عربي ومصري في هذه القائمة لهو دليل على التطور الكبير الذى حدث في هذه الصناعة والذي يستكمل جهود الرواد والصناع الكبار الدراما العربية.