أيام قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات نصف العام لذا يبحث العديد من أولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي 2023 في المحافظات وذلك لسرعة تحصيل المواد الدراسية قبل بداية الامتحانات، كما تشهد العديد من المديريات في مختلف المحافظات استعدادات مكثفة بالتزامن مع قرب الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي 2023 في المحافظات

وعن جدول امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي 2023 في المحافظات جاءت كالآتي، أعلنت محافظة الغربية عن جدول امتحانات الصف الخامس حيث يبدأ يوم 10 يناير الشهر الجاري، وتستمر على مدار 5 أيام، جاء كالتالي:

10 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

11 يناير: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

12 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

13 يناير: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

14 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 في المحافظات

واعلنت مديرية التربية والتعليم في أسيوط جدول امتحانات الصف الخامس 2023 بأسيوط

4 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

9 يناير: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

11 يناير: امتحان مادة العلوم.

14 يناير: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

16 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي محافظة الجيزة جاء جدول امتحانات الصف الخامس 2023 على النحو التالي

9 يناير: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

10 يناير: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

11 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

12 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

14 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 بالشرقية كالآتي:-

9 يناير: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

11 يناير: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

14 يناير: امتحان مادتي دراسات اجتماعية، وتكنولوجيا ICT.

16 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

18 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

19 يناير: امتحان خاص بالمدارس الرسمية للغات امتحان اللغة الأجنبية الأولى "مستوى رفيع".

كما اعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية جدول امتحانات الصف الخامس كالآتي:

14 يناير: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

15 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

16 يناير: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

17 يناير: امتحان مادتي التربية الدينية، واللغة العربية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات

وفيما يتعلق بجدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات، جاء على النحو الآتي طبقا لما أعلنته مديريات التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في محافظة الشرقية كالاتي:

14 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

15 يناير: الرياضيات، واللغة الأجنبية.

16 يناير: مادة العلوم، والتربية الدينية.

17 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية.

18 يناير: اللغة الأجنبية الأولى «للمدارس الرسمية للغات فقط».

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في الدقهلية

جدل امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 بالدقهلية جاءت كالتالي:

9 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

10 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

11 يناير: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

12 يناير: امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في أسيوط

وعن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في محافظة أسيوط جاء على النحو التالي:

5 يناير: اللغة العربية والخط العربي، والتربية الدينية.

10 يناير: مادة الرياضيات.

12 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

15 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

17 يناير: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الجيزة

15 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

16 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

17 يناير: اللغة الأجنبية الأولى، والعلوم.

18 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف السادس 2023 في سوهاج

11 يناير: اللغة العربية خلال ساعتين ونصف والتربية الدينية خلال ساعة ونصف.

الموافق 12 يناير: مادة العلوم خلال ساعة ونصف .

14 يناير: مادة الدراسات الإجتماعية خلال ساعة ونصف و ict خلال ساعة ونصف أيضا.

15 يناير: اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف.

16 يناير: الرياضيات خلال ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الغربية جاء كالآتي:

3 يناير: امتحان مادتي اللغة العربية والخط.

4 يناير: امتحان مادتي العلوم، واللغة الأجنبية.

5 يناير: امتحان مادتي الرياضيات، والتربية الدينية.

9 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 أزهر

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 أزهر فقد جاء كالتالي:

24 ديسمبر: القرآن الكريم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

25 ديسمبر: امتحان التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية.

26 ديسمبر: امتحان اللغة العربية، الخط الإملاء.

27 ديسمبر: مادة اللغة الإنجليزية.

28 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات.

29 ديسمبر: العلوم، المهارات المهنية.

امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 أزهر

وجاء امتحان الصف السادس الابتدائي 2023 لطلاب الأزهر

14 يناير: امتحان مادة القرآن الكريم.

15 يناير: التربية الإسلامية، والعلوم.

16 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

17 يناير: الرياضيات، والتربية الفنية.

18 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

19 يناير: اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع