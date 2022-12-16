جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي أزهر للترم الأول.. استعد مبكرا

اعتمد قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن محمد عبد الغني، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للترم الأول للعام الدراسي 2022/2023، حيث تنطلق امتحانات شهادة إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية، في منتصف يناير المُقبل، وتستمر على مدار 6 أيام، على أن تنتهي في نهاية شهر يناير المُقبل.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي أزهر للترم الأول

وتنشر «الوطن»، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الأول 2022/2023، ليتمكن تلاميذ المعاهد الأزهرية من مذاكرة دروسهم، والاستعداد مبكرًا لأداء امتحانات نصف العام في الشهادة الابتدائية الأزهرية.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري

وأعلنت البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، عن موعد امتحانات الصف السادس الأزهري لنصف العام، حيث تنطلق السبت 14/1/2023، وتستمر حتى الخميس 19/1/2023.

جدول امتحانات الصف السادس الأزهري الترم الأول

وبحسب بوابة قطاع المعاهد الأزهرية، فإنّ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الأول جاء كالتالي:

السبت 14/1/2023: امتحان مادة القرآن الكريم ويستمر لمدة ساعتين، حيث يبدأ الامتحان في تمام الساعة 9:00 صباحًا، وينتهي الساعة 11:00 ظهرًا.

الأحد 15/ 1/2023: امتحان مادة التربية الإسلامية ويستمر لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ في تمام الساعة 9:00 صباحًا، وينتهي في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

كما يؤدي التلاميذ امتحان مادة العلوم حيث يستمر لمدة ساعة ونصف، على أن يبدأ الامتحان في تمام الساعة 11:00 صباحًا ويستمر حتى 12:30 ظهرًا.

الاثنين 16/1/2023: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء ويستمر لمدة ساعتين ونصف، حيث يبدأ في تمام الساعة 9:00 صباحًا ويستمر حتى 11:30 ظهرًا.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادة الرياضيات ويستمر لمدة ساعتين، حيث يبدأ في تمام الساعة 9:00 صباحًا ويستمر حتى الساعة 11:00 صباحًا.

كما يخضع التلاميذ أيضًا لامتحان التربية الفنية، الذي يستمر لمدة ساعة ونصف، من الساعة 11:30 وحتى 1:00 ظهرًا.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ويستمر لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ في تمام الساعة 9:00 ويستمر حتى 10:30 صباحًا.

كما يؤدي الطلاب امتحان الحاسب الآلي ويستمر لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ في تمام الساعة 11:00 وينتهي 12:30 ظهرًا.

الخميس 19/1/2023: امتحان اللغة الإنجليزية ويستمر لمدة ساعتين من 9:00 وحتى 11:00 صباحًا.

كما يؤدي التلاميذ امتحان المستوى الرفيع الذي يستمر ساعتين حيث يبدأ 11:30 وينتهي 1:30 ظهرًا.