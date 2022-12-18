انخفاض ملحوظ في سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب الأن في مصر انخفاضا ملحوظا مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس، حيث استقر سعر عيار 24 اليوم للبيع عند 1971 جنيه، وللشراء 2029 جنيه، وعيار 22 للبيع 1807 والشراء 1860.

ووفق محلات الصاغة، ترصد «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر 2022 ومنه عيار 21، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

وجاءت أسعار الذهب الآن في مصر على هذا النحو:

سعر عيار 21 للبيع 1,725 والشراء 1,775 جنيه.

سعر عيار 18 للبيع 1,479 والشراء 1,521 جنيه.

سعر عيار 14 للبيع 1,150 والشراء 1,183 جنيه.

سعر عيار 12 للبيع 986 والشراء 1,014 جنيه.

سعر الاونصة اليوم للبيع 61,311 والشراء 63,089 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 13,800 والشراء 14,200 جنيه.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 1,971,429 والشراء 2,028,571 جنيه.

الذهب الأن في أسواق المال

سعر عيار 24 اليوم 1,422 جنيه ما يعادل 57.68 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,303 جنيه ما يعادل 52.88 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,244 جنيه ما يعادل 50.48 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,066 جنيه ما يعادل 43.26 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 829.44 جنيه ما يعادل 33.65 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 710.95 جنيه ما يعادل 28.84 دولار.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 533.21 جنيه ما يعادل 21.63 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم 44,221 جنيه ما يعادل 1,794 دولار.

سعر لبجنيه الذهب اليوم 9,953 جنيه ما يعادل 403.80 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم 1,421,891 جنيه ما يعادل 57,685 دولار أمريكي.