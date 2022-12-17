أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض بالتعاملات المسائية وهبوط عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، انخفاضًا مستمرًا على مدار اليوم السبت، خصوصًا في التعاملات المسائية، التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا وتحديدًا في سعر عيار 21، وذلك بالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما انعكس فورًا على أسعار الذهب.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، بحسب بداية التعاملات المسائية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

وقال علاء فاروق مصطفى، أحد تجار الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ سعر الذهب اليوم السبت، ينخفض بصورة مستمرة منذ الصباح خصوصًا فيما يخص سعر الذهب عيار 21.

وأوضح أنّ أسعار الذهب اليوم السبت في التعاملات المسائية جاءت كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 1971.5 جنيهًا للبيع بينما سجل 1914.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1807.25 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1754.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1725 جنيهًا للبيع بينما سجل 1675 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1478.5 جنيهًا للبيع بينما سجل 1435.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1150 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1116.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 985.75 جنيهًا للبيع، بينما سجل 957.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 739.25 جنيهًا للبيع، بينما سجل 717.75 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأضاف عبد الرحمن محمد، تاجر ذهب، أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم انخفض بصورة كبيرة أيضًا مقارنةً بالأمس، موضحًا أنّ سعره الآن سجل 13800 جنيه للبيع، بينما سجل 13400 جنيهًا للبيع.

حالة من الركود في البيع

وأشار إلى أنّ هناك حالة من الركود في البيع اليوم، موضحًا أنّ الكثيرين من المواطنين يترددون على الصاغة على مدار اليوم ويسألون عن أسعار الذهب اليوم، خصوصًا فيما يخص عياري 21 و18 لأنّهما الأكثر بيعًا في الفيوم، ولا يشترون.