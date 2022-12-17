كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 17 من شهر ديسمبر لعام 2022، إذ وصل عيار 21 إلى 1730 جنيهاً للشراء، وهي تقريبا نفس أسعار الأسبوع الماضي.

الذهب سوق مفتوحة

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب تكون دائماً غير مستقرة في جميع الأسواق المحلية أو العالمية، مشيراً إلى أنها سوق مفتوحة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأشار سكرتير شعبة الذهب السابق، إلى أن أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، لعيار21 بلغت 1700 جنيه للبيع و1730 جنيهاً للشراء، وبلغ عيار 24 للبيع سعر 1943 جنيهاً، والشراء 1977 جنيهاً، ووصل عيار22 للبيع 1781 جنيهاً، والشراء 1812 جنيهاً، وسجل عيار 18 للبيع 1457 جنيهاً، والشراء 1483 جنيهاً، وسجل عيار 14 للبيع 1333 جنيهاً، والشراء 1153 جنيهاً، فيما بلغ سعر عيار الذهب 12 للبيع 971 جنيهاً، والشراء 989 جنيهاً.

أوضح «نجيب»، أن سعر الجنيه الذهب سجل للبيع 13600 جنيه، والشراء 13840 جنيهاً، فيما سجل سعر الأونصة للبيع 60423 جنيهاً، والشراء 61489 جنيهاً، وبلغ سعر الكيلو الذهب للبيع 1.942.857 جنيهاً، والشراء 1.977.143جنيهاً.

متوسط أسعار الذهب بـ أسواق المال وسجل متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية، كما يلي:

- عيار 24 وصل لـ57.68 دولار أمريكي أي 1422 جنيها مصريا.

- عيار 22 وصل لـ52.88 دولار أمريكي، أي نحو 1303 جنيهات مصرية.

- عيار21 وصل لـ50.48 دولار أمريكي، أي نحو 1244 جنيها مصريا.

- عيار 18 وصل لـ43.26 دولار أمريكي، أي نحو 1066 جنيها مصريا.

- عيار 14وصل لـ33.65 دولار أمريكي، أي نحو 829.44 جنيه مصري.

- عيار 12 وصل لـ28.84 دولار أمريكي، أي نحو 710.95 جنيه مصري.