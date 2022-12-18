انخفاض جديد بأسعار الذهب اليوم.. وهبوط عيار 21 في بداية التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا جديدًا في مختلف الأعيرة على مدار الدقائق القليلة الماضية، بحسب آخر تحديث لأسعار الذهب، حيث فقد سعر جرام الذهب عيار 24، قبل قليل، 22.75 جنيه من ثمنه مقارنة بتعاملات الصباح، فيما فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 20 جنيهًا، بينما فقد الجنيه الذهب 160 جنيهًا من سعره.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقالت نهى أبو الغيط، أحد تجار الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب انخفضت قبل قليل لجميع الأعيرة، موضحةً أنّ هناك حالة من الركود في البيع والشراء منذ أمس، وما تزال مستمرة حتى الآن.

سعر الذهب الآن في محال الصاغة

وكشفت أن سعر الذهب الآن في مصر، بمحال الصاغة جاء كالتالي:

- سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 2034.25 جنيه للبيع، بينما سجل 2000 جنيه للشراء، بمعدل انخفاض 22.75 جنيه في الجرام الواحد.

- سعر الذهب اليوم عيار 22 سجل 1864.75 جنيه للبيع، بينما سجل 1833.25 جنيه للشراء، بمعدل انخفاض 21 جنيهًا في ثمن الجرام الواحدة.

- سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 1780 جنيهًا للبيع، و1750 جنيهًا للشراء، بمعدل انخفاض 20 جنيهًا في ثمن الجرام.

- سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 1525.75 جنيه للبيع، و1500 جنيه للشراء، بانخفاض 17.25 جنيه.

- سعر الذهب اليوم عيار 14 سجل 1186.75 جنيه للبيع، و1166.75 للشراء، بانخفاض 13.25 جنيه.

- سعر الذهب اليوم عيار 12 سجل 1017.25 جنيه للبيع، و1000 جنيه للشراء بانخفاض 11.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشارت «نهى» إلى أن سعر الجنيه الذهب اليوم، بدأ في تعاملات الصباح بـ 14400 جنيه للبيع، و14000 جنيه للشراء دون ضريبة أو دمغة أو مصنعية، موضحةً أنه سجل الآن في آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 14240 جنيهًا للبيع، بانخفاض 160 جنيهًا عن تعاملات الصباح، بينما استقر سعر الشراء.