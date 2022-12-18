«الشعب الجمهوري» يتسلم توصيات لجانه لحل مشكلات المجتمع الثلاثاء

يعقد حزب الشعب الجمهوري، بعد غدٍ الثلاثاء، مؤتمراً في مقر الأمانة المركزية، للإعلان عن تسلم مقترحات وتوصيات اللجان الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني.

الحوار الوطني

كان الحزب عقد مطلع الشهر الجاري، مؤتمرًا في الأمانة المركزية، لإعلان تشكيل لجان فرعية موازية للجان الحوار الوطني، بهدف بحث كل المشكلات التي تقف في وجه المجتمع المصري، وإيجاد قواسم مشتركة مع كافة الطوائف بهدف التكامل من أجل مجابهة التحديات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة.

حزب الشعب الجمهوري

جاء ذلك بعدما بادر المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، بإصدار قرارٍ بتشكيل لجان بالحزب مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطني، والتي عقدت اجتماعات وورش عمل مُكثفة طوال الشهر الجاري، بهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني.

جاءت تلك المُبادرة من الحزب، تزامناً مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكافة اللجان الفرعية المُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلي لجلسات الحوار.