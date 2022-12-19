سهير رمزي تكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أم البنات»

تواصل الفنانة سهير رمزي تصوير باقي مشاهدها في مسلسل أم البنات الذي تعود من خلاله إلى الدراما مجددا بعد غياب وتقدم من خلاله شخصية مميزة وجديدة عليها للمرة الأولى.

كشفت الفنانة سهير رمزي تفاصيل الشخصية التي تقدمها في مسلسل أم البنات من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إذ قالت إنها تقدم عملا مميزا لأنه يناقش موضوعا خاصا بالمرأة والأم المصرية الذي تتواجد في كل بيت مصري.

سهير رمزي تتحدث عن شخصيتها في «أم البنات»

وتابعت الفنانة سهير رمزي قائلة إنها خلال أحداث المسلسل تقدم شخصية تدعى ليل وهي أم لخمسة بنات وهي امرأة مكافحة تسعى لتربية بناتها ووسط هذا تواجه عددا من الصراعات.

كما عبرت «رمزي» عن سعادتها بكرو العمل التي تشارك معه في المسلسل والتعاون الأول الذي يجمعها بالمخرج عبد العزيز الحشاد متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

يذكر أن مسلسل أبو البنات هو بطولة سهير رمزي ومنة عرفه وياسمين جمال ومحمد مهران وحامد الشرابي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عبد العزيز حشاد.