نسرين طافش: ناجيت ربنا في خلوة روحية لمدة 3 أيام.. «مكنتش بتكلم»

كشفت الفنانة نسرين طافش سبب تغيبها عن التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

ونشرت نسرين طافش صورة لها من أمام البحر، وعلقت عليها قائلة: «هاي يا حلوين، طولت الغيبة عليكم، بس كنت بخلوة صمت روحية ثلاثة أيام، كانت جميلة وعميقة ومفيدة ومنعشة للنفس، الخلوة الروحية بتخليك تقعد مع نفسك وتعرفها أكتر، مناجاة مع الخالق منك له مباشرة بلا حاجب أو وسيط، ليها فوائد عجيبة ومذهلة».

نسرين طافش تكشف شروط الخلوة الروحية

وأضافت: «الخلوة ليها شروط، منها الامتناع عن الكلام، ممكن الاستعانة بالإشارة أو الكتابة عند الضرورة، وإلغاء كل المشتتات لمدة 3 أيام مثل التليفون، والسوشيال ميديا والتليفزيون، وممكن تكتفوا بقراءة كتاب أو سماع موسيقى رايقة وتأمل، أنا هي تاني مرة أعملها، بس هالمرة كانت أقوى، واللي ما جربها يجربها ولو يوم واحد على الأقل، أنت ما عرفت نفسك حق المعرفة، بس تعرف نفسك بحق، راح تتحرر بحق، راح تكون بشر جديد وتعرف قدرات عظيمة جديدة ما كنت بتعرف إنها موجودة بداخلك».

نسرين طافش تطالب جمهورها بتجريب الخلوة الروحية

وتابعت نسرين طافش في منشورها: «راح يوصلك نور عظيم وعطايا جديدة من الخالق المطلق العظيم، جربوها وادعولي، وابحثوا في جوجل ويوتيوب عن الصوم للرحمن أو خلوة الصمت».