نسرين طافش تنشر صورا جديدة برفقة زوجها: أسعدتنا محبتكم

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور جديدة، برفقة زوجها، معبرة عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية والتهاني التي حصدتها الساعات الماضية، خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر».

وعلقت نسرين طافش، على صورها مع زوجها قائلة: «شكرا لكل أمنياتكم الطيبة، ومباركاتكم الغالية على قلوبنا، محبتكم وصلتنا وأسعدتنا».

We’re blessed ♥️

شكرا لكل أمنياتكم الطيبة و مباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا و أسعدتنا ???? pic.twitter.com/5FXXjaaSO4 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) July 3, 2022

ارتباط نسرين طافش

كانت «طافش»، كشفت عن ارتباطها من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، إذ نشرت صور ليدها وزوجها، واكتفت بالتعليق: «ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدى دائما وأبدا»، لتتوالى عليها التعليقات المهنئة من قبل جمهورها وأصدقائها، في الوسط الفني.

وبعد إعلان ارتباطها تصدرت التريند وأثارت الكثير من الجدل لعدم الكشف عن هوية زوجها، ولكن الوطن حصلت على صورهما، حيث كشف مصدر مقرب أنه مدرب اليوجا الخاص بها وأنه مصري الجنسية ويدعى «شريف الشرقاوي».

وأضاف المصدر في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه جمعتهما قصة حب كبيرة انتهت بالزواج قبل عدة أسابيع، وأنها أعجبت به بسبب شخصيته كمدرب، واستطاعته مساعدتها على تجاوز عدد من مشكلاتها الشخصية خلال الآونة الأخيرة.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسلها السوري «جوقة عزيزة» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، هو من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق، وشاركها البطولة كل من سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود.