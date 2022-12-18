استقرار سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

شهدت العملة السعودية المتمثلة في الريال، استقرارا في عمليات التداول الصباحية داخل كلا من بنكي الأهلى ومصر، فى حين زادت قيمته بين قرش وقرشين فى معاملات البنك المركزي المصري مع بداية التدولات الصباحية.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه

وشهد سعر صرف الريال السعودي استقرارا في عمليي صرفه اليوم، مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية، خاصة بنكي مصر والأهلي المصري، إذ بلغ 6.54 جنيها للشراء، و6.55 جنيها للبيع، في حين استقر سعره في البنك المركزي مسجلا 6.55 جنيها للشراء، و6.57 جنيها للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك الأجنبية

- سجل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك كريدي أجريكول 6.51 جنيها للشراء، و6.59 جنيها للبيع.

- وبلغ سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك MIDBANK نحو 6.36 جنيها للشراء، وللبيع 6.58 جنيها.

- وسجل سعر صرف الريال السعودي داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.55 جنيها للشراء، وللبيع 6.57 جنيها.

- وفي بنك بلوم، استقرت العملة السعودية عند 6.54 جنيها للشراء، والبيع 6.57 جنيها.

- وفي بنك المشرق 6.55 جنيها للشراء، وللبيع 6.57 جنيها.

- في المصرف العربي الدولي AIB، استقر سعر صرف الريال عند 6.54 جنيها للشراء، وللبيع 6.57 جنيها.

- وفي بنك NBK الكويت الوطني، استقر السعر عند 6.38 جنيها للشراء، وللبيع 6.57 جنيها.

- سعر صرف الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول، عند 6.51 جنيها للشراء، وللبيع 6.59 جنيها.

- وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، 6.50 جنيها للشراء، وللبيع 6.57 جنيها.