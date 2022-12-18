مصطفى كامل يوجه رسالة لـ ويجز: أعمل مع أي شخص يرفع اسم مصر

أكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه لا يمتلك الحق في منع مطرب الراب ويجز من الغناء خارج مصر، مشيرًا إلى أن كل ما أثير عن إيقافه ومنعه من الغناء غير صحيح لأن ويجز غير مقيد في النقابة.

مصطفى كامل: ويجز ليس عضوا بالموسيقيين

وقال مصصطفى كامل: «ويجز ليس مقيدا لدي في النقابة، فمنذ بداية عملي النقابي، ووضعنا نظاما جديدا وبدأنا العمل عليه وهو إلغاء كافة تصاريح العمل، وهذا النظام غير مقيد به ويجز، لأنه لم يأت للنقابة ويوقع على التعهدات الجديدة».

أضاف: «أبارك لويجز إذا كان سيغني في حفل نهائي كأس العالم فأنا مع أي شخص يرفع اسم مصر، وهو له الحق في الغناء بالخارج، لكنه إذا تأكد أن ويجز ومن حوله هم من يروجون لإيقافه فلن يمر الأمر مرور الكرام».

مصطفى كامل: سعيد بغناء ويجز في ختام المونديال

تابع كامل: «النقابة لم تمنع ويجز وأنا شخصيا لم أتكلم، وأعتقد أن ويجز ومن حوله هم أصحاب تلك التصريحات لكنني سعيد بمشاركته في حفل نهائي كأس العالم 2022».