مصطفى كامل يكشف في 10 نقاط تفاصيل أزمة ويجز بكأس العالم: لم نمنعه

حالة كبيرة من الجدل تفجرت منذ الإعلان عن أن مغني الراب أحمد علي المعروف باسم «ويجز» مشاركته في إحياء حفل نهائي كأس العالم بقطر كأول مغني مصري يشارك في هذه الفعالية الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

انتقادات نقابة الموسيقيين لـ ويجز

إعلان ويجز أثار انتقادات واسعة لنقابة المهن الموسيقي، بعدما تردد عن أنها تطالب ويجز بالحصول على تصريح منها قبل مشاركته في حفل نهائي كأس العالم، وأنها ستحقق معه حال عدم حصوله على هذا التصريح أولا.

وتستعرض جريدة «الوطن» خلال السطور التالية تعليق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن التمثيلية على غناء ويجز في كأس العالم، وذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني.

1- أستشعر من هذا الشاب بأنه يتعالى على المؤسسات الحاكمة لمهنته، ولكن لازم أحتوي شباب بلدي ونشوف كل واحد عنده موهبة.

2- لست من محبين هذه السلعة من الفن، والفن سلعة ولكني كرجل شاعر وملحن ومغني اسميها «سلعة مزاجية».

3- أريد ضم المغنين الشباب في حضن نقابتهم والالتزام أمام أبناء دولتهم، كل الناس لبت هذا النداء عدا ويجز و2 آخرين.

4- ما يحزنني أن أجد تصريحات لهم كل يوم منهم يبتدعوا فيها أخبار بأن النقابة ستمنعهم من الغناء، وبالتالي محبيهم يهاجمونني شخصيا.

5- مدير أعمال ويجز تحدث معي شخصيا منذ فترة، واعتذر عن عدم حضور ويجز بسبب سفرهم خارج مصر ولكنه لم يأت.

6- عندما يحدث احتكاك مباشر مع شخص يمثل مصر في كأس العالم أيا كان من هو «على راسي»، مهما كان الزعل بيننا، وسأكون فخورا به وسأكون أول شخص أشيد به وداعم له.

لم أقابل ويجز وجها لوجه من قبل

7- لم يصدر من النقابة سواء مني شخصيا أو بصفتي النقابة أو من مجلس النقابة أي بيان يخص وجود ويجز في كأس العالم.

8- إذا كان الشخص يرغب في إطفاء هذه النار فليخرج وينفي عن منع النقابة له من إحياء كأس العالم، والصمت يدينه شخصيا.

9- لم أقابل ويجز وجها لوجه، ولا أعرف ملامح صوته تليفونيا، فلم يتحدث معي شخصيا.

10- غياب ويجز وزملائه عن الحضور للنقابة يضرهم، ولكنهم مستندين حتى الآن بأنهم سيأتون للنقابة عندما يكون لديهم عمل داخل مصر.