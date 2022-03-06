عمر العميري: بيج رامي كان متخوفا من المشاركة في مسلسل «مستر أولمبيا»

قال الممثل الشاب عمر العميري، إنه جرى الانتهاء من تصوير العمل الدرامي الجديد «مستر أولمبيا»، الذي يشارك في بطولته رامي السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، بطل مسابقة مستر أولمبيا العالمية، لافتا إلى أن الدور الذي يجسده في العمل الدرامي سيكون لشخصية شريرة.

«العميري»: العمل سيعرض في رمضان

وأضاف «العميري»، خلال مداخله هاتفيه له على فضائية «الغد»، اليوم الأحد، أن منتج ومخرج العمل انتهيا بنسبة كبيرة من تصوير العمل الدرامي الذي سيجرى عرضه على شاشات التليفزيون في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد أن تعاقد بطل مستر أولمبيا المصري مع أحمد سمير، منتج العمل، من أجل لعب دور البطولة في المسلسل.

وأوضح أن العمل الدرامي سيشارك فيه عدد من أبطال العالم بالألعاب القتالية وكمال الأجسام، مشيرا إلى أنه في أثناء عرض تفاصيل العمل على بطل العالم ببطولة مستر أولمبيا -رامي السبيعي- كان متخوفا في البداية من فكرة المسلسل، خاصة أنها تجربته التمثيلية الأولى.

بيج رامي يحقق بطولة جديدة من نوع مختلف

وأكد أن بيج رامي، تردد كثيرا قبيل الموافقه على الظهور في العمل الدرامي، وتابع: «المسلسل ده هيشهد أول ظهور للاعب العالمي بتجربة جديدة وهي التمثيل، ودي تجربة بعيدة عن الرياضة، بعد ما حقق بطولة مستر أولمبيا لعامين متتاليين».

وأضاف «العميري»: «هدف المنتج أحمد سمير ورامي السبيعي من المسلسل هو التأكيد على أنه لا يوجد نماذج خارقة تحصل على بطولات، والدليل على ذلك وجود بطل مصري وعربي يذكرنا بشخصيات عالمية خارقة كسوبر مان».

وفي 25 نوفمبر الماضي، كشف البطل العالمي «بيج رامي»، تفاصيل التجربة الدرامية الأولى له، لافتا إلى تعاقده مع المنتج أحمد سمير على بطولة العمل الذي يضم أيضا عدد من المحترفين في عالم الرياضة، إذ من المقرر أن يقدم خلال العمل دور «بطل خارق»، للمرة الأولى في الدراما المصرية.