أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. السمن البقري بـ80 جنيها

أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن أسعار الألبان والجبن اليوم الأحد بالمحافظات، شهدت استقرارا في أسعار اللبن الجاموس والبقري، بينما شهدت أسعار السمن والجبن ارتفاعا محدودا للغاية بواقع جنيه واحد عن واقع كل كيلو، بينما سجل سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج 16 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج 11 جنيها، عبر تداول البيع والشراء المسائية بالأسواق الحرة والمتاجر بالمحافظات.

أسعار الألبان والجبن اليوم الأحد

وأشار الدكتور «عبدالرازق»، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، قد شهدت استقرارا في أسعار الألبان، وارتفاعا محدودا للغاية بواقع جنيه واحد في أسعار الجبن والسمن البلدي الجاموسي والبقري الفلاحي، وهو يرجع لعمليات الشحن والتنقل اليومي بين المحافظات بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار الجبن والألبان اليوم الأحد

وأوضح «الفقي»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، شهدت استقرارا في بعض منتجات الألبان بما يصب في مصلحة المستهلكين، ليسجل سعر كيلو الجبنة القديمة 43 جنيها، كما سجل سعر كيلو «المش» 18 جنيها، سجل سعر كيلو «المورتة» الفلاحي بـ 20 جنيها، كما سجل سعر كيلو السمن البلدي الجاموسي الفلاحي 92 جنيها، وسجل سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 80 جنيها، وسجل سعر كيلو الجبن البيضاء الطرية الفلاحي 34 جنيها.