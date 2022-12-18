الطبيبة الشرعية في قضية صيدلي حلوان: لا يمكن الجزم بسبب وفاة المجني عليه

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لشهادة الطبيبة الشرعية في قضية الصيدلي ولاء زايد، في ثاني جلسات محاكمة المتهمين باحتجاز ولاء زايد صيدلي حلوان، داخل مسكنه بمنطقة حلوان وإجباره على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى التسبب في إلقائه لنفسه ووفاته في الحال.

وقالت الطبيبة إنه لا يمكن تحديد والجزم اليقيني في نوع سقوط المجني عليه انتحار أو قتل ولا يمكن الصفة التشريحة تحديدها أيضا.

ووصل في تمام الثانية عشر من مساء اليوم الأحد، المتهمون بالتسبب في وفاة الصيدلي ولاء زايد، بينهم زوجته، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تمهيدًا لمحاكمتهم باحتجاز المجني عليه، ما أدى إلى التسبب في إلقائه لنفسه ووفاته في الحالة.

كما وصل المتهمون وعددهم 7، بينهم زوجة ولاء زايد صيدلي حلوان ووالدها وشقيقاها و3 آخرين.

وشهد محيط محكمة جنايات القاهرة تشديدات أمنية قبل وصول المتهمين.

وشغلت قضية وفاة الصيدلي ولاء زايد والتي تحمل رقم 21739 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 48 لسنة 2022، الرأي العام في الأسابيع الماضية، وذلك بعد اتهام زوجته و6 آخرين بالتعدي عليه، وإصابته بكدمات في وجهه، واحتجازه دون إرادة داخل شقة بحلوان، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 أشخاص في القضية وتمت إحالتهم للمحاكمة، وتعقد اليوم أولى الجلسات.