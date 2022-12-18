شاهد في قضية «صيدلي حلوان»: المتهمون منعوني من دخول الشقة لنجدته

قال «مصطفى.م» أحد الشهود في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، إنَّه تفاجأ يوم الواقعة بسؤال حارس العقار له حول سماعه أي أصوات قادمة من شقة المجني عليه ولاء زايد، مشيرًا إلى أنَّ حارس العقار أخبره باستغاثة الضحية من بلطجية اقتحموا شقته.

وأضاف «مصطفى»، خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، أنَّه هرول مسرعًا تجاه شقة المجني عليه ولاء زايد، فوجد والد زوجته الأولى يفتح باب الشقة دافعًا إياه إلى خارجها، قائلًا: «دي مشاكل عائلية واحنا مش عاوزين حد يتدخل فيها».

شاهدت الزوجة تقف في هدوء وإلى جوارها أسرتها وآخرين

وتابع الشاهد، خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، أنَّ أسرة المتهمة الأولى زوجته طلبوا منه الخروج من الشقة، وعللوا ذلك بعلم زوجته بزواج المجني عليه من أخرى، مطالبين بتطليقها خلال مكالمة هاتفية بعدها، مشيرًا إلى أنها كانت تقف في هدوء تام وحولها عدد من أفراد أسرتها وآخرين.

شاهدت المجني عليه واقفا أمام أحد أعمدة الشقة ويديه خلفه

وأوضح الشاهد، أنَّ المجني عليه ولاء زايد كان يقف أمام أحد الأعمدة الموجودة في الشقة ويديه خلفه، قائلًا: «مشوفتش وشه كويس لكني لقيته واقف على العمود وحاطط إيده وراه كأنه متذنب».