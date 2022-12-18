بدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان»

بدأت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، جلسة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والذي قُتل على يد طليقته وأسرتها لرفضه تطليق زوجته الثانية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

سؤال عدد من الشهود

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع عدد من الشهود وسؤالهم، وكان من بينهم شقيقه المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، ووالدته وزوجته الثانية وشخصان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، وجميعهم اجتمع قولهم في شهادتهم على وجود خلافات بين المتوفي وزوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى.

استغاثة المجني عليه بشقيقته وزوجته الثانية

وبعد انتقال النيابة العامة، إلى مسرح الجريمة ومعاينتها والتحفظ على جثة المجني عليه ولاء زايد ومناظرة الجثمان وما به من إصابات، تمّ الانتهاء إلى أنَّه يوم الواقعة استنجد بشقيقته وزوجته الثانية من خلال رسالة هاتفية، طالبًا منهم الحضور لإغاثته من زوجته الثانية، فاستعانت والدته بحارس العقار الذي صعد لاستطلاع الأمر فنهى إلى علمه وجود خلافات أسرية وعقب انصرافه تفاجأ بسقوط الضحية صريعًا من شرفة منزله.