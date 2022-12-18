حارس عقار منزل «صيدلي حلوان»: المتهمون قالوا لي «دي مشاكل عائلية»

قال حارس العقار الذي كان يسكن به الصيدلي ولاء زايد، المعروف إعلاميا بـ«صيدلي حلوان»، إنّ بعض الأشخاص طلبوا منه أن يصعدوا إلى شقى المجني عليه المتوفى، صباح يوم الواقعة في الساعة التاسعة صباحا.

وأضاف حارس العقار خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، أنّه بعد دقائق من صعود المتهمين، تلقى اتصالًا من والدة المجني عليه ولاء زايد، أخبرته فيه بوجود بلطجية في منزل نجلها، ليرد عليها: «ده حماه وأخوات مراته وأصحابهم».

وتابع أنّه بعد المكالمة الهاتفية مع والدة المجني عليه، فوجئ بأحد الأشخاص قادما من شقة المجني عليه وهو يردد «دي شوية مشاكل عائلية بينّا ومفيش حاجة»، مضيفا: «عصر يوم الواقعة حضر نجل المجني عليه، وقال إنّ والده سقط من الطابق الخامس، فحمله واتجه به إلى المستشفى، وبعدها هرولت زوجة المجني عليه مسرعة إلى الشارع، وأخبرته أنّه أُصيب بدوار».

وأكد حارس العقار، أنّ المتهمين لم يحملوا أسلحة، وأنّه شاهد المجني عليه ملقى على الأرض ولم تظهر أي دماء إلى جواره، وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة.