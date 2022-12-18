النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية «صيدلي حلوان»

استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان».

وخلال المرافعة طالب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، الذين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف بقصد تخويف المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

فحص هاتف الزوجة

وخلال فحص النيابة العامة، لهاتف الزوجة المتهمة الأولى، عثرت على رسالة تلقتها من والدتها تطلب منها تصوير المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، أثناء التعدي عليه وإهانته.

كما عثرت أيضًا على محادثة بين أحد المتهمين وبين متهم آخر على الهاتف المحمول الخاص به، كان يطلب منه الاستعداد لمساعدته إذا حدث شجار مع المتوفى بمسكنه بمنطقة حلوان.

ندب مصلحة الطب الشرعي

وأمرت النيابة العامة، بندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، لبيان حقيقة الشبهة الجنائية المُثارة حول قتله، فضلًا عن ندب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه، لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه.