جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية بأسيوط

تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديروط في أسيوط، من جهودها لكشف واقعة عثور الأهالي مساء اليوم الأحد، على جثة شخص مجهول الهوية، خلف برج الأصيل أسفل مزلقان السكة الحديد.

بلاغ بالعثور على جثة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية، خلف برج الأصيل أسفل مزلقان السكة الحديد.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة شخص أربعيني، مجهول الهوية، ملقاة خلف برج الأصيل أسفل مزلقان السكة الحديد، في ظروف غامضة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات لمعرفة تفاصيل الواقعة.