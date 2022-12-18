الداخلية تكشف ملابسات غياب طالبة بالإسماعيلية.. تركت المنزل بإرادتها

كشفت أجهزة الأمن في محافظة الإسماعيلية ملابسات غياب طالب عن منزل أهلها منذ 13 ديسمبر الجاري، وتلقي والدتها اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يخبرها أن ابنتها برفقته وطلب منها فدية مالية لإطلاق سراحها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص، بغياب ابنته «طالبة» عن مسكنهما، وفي وقت لاحق تلقت والدة المتغيبة اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص وأبلغها بأن ابنتها برفقته، وطلب منها مبلغ ماليا كفدية لإطلاق سراحها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تبين أن المتغيبة تربطها علاقة بأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وأنهما شوهدا سويا يستقلان مركبة «توك توك» وباستدعاء قائد المركبة، قرر بتوصيلهما وشخص آخر لمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط الفتاة والشخصين المرافقين لها، وبمواجهتهم أضافت الفتاة أنها توجهت رفقة المذكورين بمحض إرادتها ولم يصبها مكروه، كما أضاف أحدهما باختلاقه واقعة المساومة خشية بطش أهلية الفتاة بها لدى عودتها للمنزل.