منذر درويش يجمع وليد توفيق ويارا في أغنية جديدة (فيديو)

طرح الفنان وليد توفيق، أغنية «أول وآخر غرام» الذي تجمعه لأول مرة بالمطربة يارا، عبر قنوات الأغنيات و«يوتيوب»، من إنتاج وكلمات منذر درويش، ألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا video art براء رعد، وإشراف عام إيلي خوري.

تفاصيل الأغنية

الأغنية فكرة منذر درويش، التي أهداها لزوجته بمناسبة نهاية العام 2022، وكذلك بمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الـ«ديو»، أول عمل فني يجمع بين يارا ووليد توفيق، الذي يقدم لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائي مع إحدى مطربات بلده.

ويعتبر هو الخامس في مشوار المطربة يارا الفني، إذ سبقه ديو مع فضل شاكر «خدني معك»، وآخر مع راشد الماجد «الموعد الضائع»، ومع حسين الجسمي «أنت أول إنسان»، و«ايه أحبك» مع فؤاد عبد الواحد.