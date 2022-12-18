القبض على مالك مطبعة بتهمة البيع والتقليد دون تفويض وضبط 376 ألف كتاب بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط صاحب مطبعة بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، لاتهامه بتقليد وبيع كتب مزورة دون تفويض، فضلا عن 376 ألف كتاب متنوع.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، ببيع وطباعة وتزوير العديد من الروايات «المحلية والأجنبية» والكتب، دون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، مقيم بالقليوبية، وبالتفتيش في حضوره، تم ضبط 376000 كتاب متنوع دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بأنه المدير المسئول عن المطبعة، وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.