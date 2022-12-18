ويجز يغني «عز العرب» في نهائي كأس العالم (صور)

أدى مطرب الراب ويجز، منذ قليل، أغنية عز العرب، باستاد لوسيل، وذلك بين شوطي مبارة الأرجنتين وفرنسا، المقامة حاليا بنهائي كأس العالم.

ويجز أول فنان عربي يشارك في كأس العالم

وشارك ويجز في الحفل، وهو يرتدي الجلباب الأسود، رفقة فرقته، ويعتبر أول فنان مصري وعربي يشارك في حفلات كأس العالم.

تامر حسني يدعم ويجز

وكان الفنان تامر حسني، دعم مطرب الراب ويجز، وذلك قبل ساعات قليلة من إحياء الأخير الحفل الذي أقيم بين شوطي مباراة فرنسا والأرجنتين بنهائي كأس العالم المقام حاليا في قطر، عن طريق نشره عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة له رفقة ويجز، وعلق عليها: «ربنا معاك حبيبي عايزين نولع الدنيا».