تامر حسني يدعم ويجز قبل حفله بكأس العالم: «عايزين نولع الدنيا»

حرص الفنان تامر حسني، على دعم مطرب الراب ويجز، وذلك قبل ساعات قليلة من إحياء الأخير الحفل الذي يقام بين شوطي مباراة فرنسا والأرجنتين بنهائي كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

تامر حسني ينشر صورة رفقة ويجز

ونشر تامر حسني عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة له رفقة ويجز، وعلق عليها: «ربنا معاك حبيبي عايزين نولع الدنيا».

ويجز يستعد لأداء أغنية عز العرب

ويستعد ويجز لأداء أغنية «عز العرب» في حفل نهائي مونديال قطر 2022، وسط آلاف المشجعين، والتي طرحها كأغنية خاصة بمونديال 2022، عن طريق فيديو كليب على القناة الرسمية للفيفا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وشارك مطرب الراب ويجز، منذ قليل، جمهوره بصورة له من داخل ستاد لوسيل، عبر خاصية «ستوري»، على صفحته الخاصة عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وظهر خلالها بالجلباب القطري.