مدير صندوق مكافحة الإدمان: إطلاق حملات توعية في 6 آلاف مدرسة خلال «التيرم التاني»

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الوزارة تحتفل باليوم العالمي للمتطوعين بمشاركة 1000 شاب متطوع جرى تدريبهم على برامج الوقاية من المخدرات على مدار شهر نوفمبر الماضي، وسينطلقوا خلال الفصل الدراسي المقبل في 6 آلاف مدرسة لتوعية الطلاب.

تدريب الطلاب المتطوعين على توصيل رسائل الوقاية

وأوضح «عثمان» خلال لقائه في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى تدريب الطلاب المتطوعين على توصيل رسائل الوقاية من خلال أعمال فنية وأدبية وطرق غير مباشرة، لافتا إلى أن البرامج التدريبية جرى إعدادها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

التوعية في 6000 مدرسة

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن الصندوق سيبدأ بالتوعية في 6000 مدرسة، وبعد ذلك يجري تعميم الحملة على مستوى الجمهورية للوصول لأكبر عدد من الطلاب في المدارس، لافتا إلى أن الصندوق يتعاون مع مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج ودعمها برسائل الوقاية من المخدرات.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.