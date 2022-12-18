مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة مصر للتعليم الفني.. اعرف التردد

أعلنت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، مواعيد وجدول عرض البرامج التعليمية الفنية على قناة مصر للتعليم الفني خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري وحتى 23 من نفس الشهر على تردد القناة 10777 أفقي.

مواعيد وجدول عرض برامج التعليم الفني

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمديرية التعليم في محافظة المنيا، إن قناة التعليم الفني أعلنت عن مواعيد وخريطة عرض برامج التعليم الفني على قناة مصر للتعليم الفنى، برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني وتم إرفاق الجدول في البيان وهو كالتالي:

تردد قناة مصر للتعليم الفني

أضاف بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أن جدول مواعيد عرض قناة مصر للتعليم الفنى يبدأ من السبت17 ديسمبر حتى الجمعة 23 ديسمبر، وتردد القناة 10777 أفقي.

وشهد المهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، وحمدى مصطفى محمود وكيل المديرية، الخميس الماضي، حفل توزيع جوائز مالية للطلاب الفائزين فى مسابقة نجوم المكتبة للقراءة على مستوى المديرية للعام 2021-2022.