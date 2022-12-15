محافظ المنيا: مهلة أسبوعين لوضع أسعار السلع وأرقام للإبلاغ عن المحتكرين

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة حريصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع والمواد الغذائية، حيث أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن حزمة من الإجراءات لتحقيق التوازن داخل الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين، ممثلي الغرفة التجارية، أصحاب الهايبرات والسوبر ماركات والمنافذ العامة والسلاسل التجارية، لبحث سبل التعاون بين كافة الجهات تحقيقا لمصلحة المواطن.

مهلة أسبوعين لجميع المنافذ التجارية لوضع أسعار

أكد المحافظ، ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها، مشدداً على أن هناك إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة، حرصاً على تحقيق الصالح العام.

وجه المحافظ، بفتح منافذ عامة تتوافر بها كافة السلع والمواد الغذائية، بجميع المراكز ومدن المحافظة، بالإضافة لتجهيز سيارات متنقلة محملة بالسلع الغذائية لتجوب جميع القرى والنجوع، لضمان وصول كافة السلع والمواد الغذائية لكافة فئات المواطنين بالأسعار المناسبة.

أسعار المنتجات والسلع المعروضة للمواطنين

واستمع المحافظ خلال الاجتماع لآراء وملاحظات أصحاب الهايبرات والمنافذ التجارية، مشددا على ضرورة الإعلان عن أسعار المنتجات والسلع المعروضة للمواطنين، لتحقيق التوازن العادل داخل الأسواق .

وناشد محافظ المنيا، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، على الأرقام والمواقع الآتية، غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة «0862320001– 0862342200»، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، الموقع الإلكتروني www.shkwa.eg، خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، الموقع الإلكتروني www.cap.gov.eg، الواتس آب 01577779999.