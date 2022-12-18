وزير الزراعة: الإفراج عن 145 ألف طن أعلاف «ذرة وصويا» بـ70 مليون دولار في أسبوع

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل، بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الثروة الداجنة.

وأضاف «القصير» في بيان، أنه خلال الأسبوع الماضي، تم الإفراج عن 145 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 70 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 99 ألف طن من الذرة، بنحو 36 مليون دولار، وحوالي 46 ألف طن من فول الصويا، بقيمة حوالي 32 مليون دولار، وإضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من «16 أكتوبر حتى 15 ديسمبر 2022» 1.255 مليون طن، منها 825 ألف طن ذرة، 430 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 632 مليون دولار.