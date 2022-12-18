سعر كرتونة البيض في الأسواق ومنافذ الزراعة اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

يبحث الناس عن أسعار البيض لتناوله بشكل يومي واستخدامه في تحضير العديد من الأطعمة والحلويات أيضا، وسجلت أسعار البيض الأبيض والأحمر، تباينا في الأسواق اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022.

وفي السطور التالية، نعرض سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة والأسواق داخل منافذ وزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

سعر طبق وكرتونة البيض

سعر كرتونة وطبق البيض اليوم وشهد اليوم سعر طبق وكرتونة البيض في المزرعة 65 جنيهًا، وفق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

وتراوح سعر طبق وكرتونة البيض في المحال التجارية والأسواق بين 79 و90 جنيه.

كرتونة البيض في منافذ الزراعة

واستقر سعر كرتونة البيض عند 85 جنيها بالنسبة للبيض الأحمر.

وسجل سعر البيض الأبيض في منافذ وزارة الزراعة اليوم نحو 69 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء

واستقرت أسعار الفراخ ومشتقاتها بالأسواق المحلية، حيث شهد سعر الفراخ اليوم بين 46 - 47 جنيها.

ووصل سعر الكيلو من البانيه إلى نحو 100 جنيه.

صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا، الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا، دجاجة كاملة نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

ووصل سعر شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

وصل سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكبد الصافي الكيلو 50 جينه.

وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

شيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.