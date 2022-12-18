إصلاح كسر خط مياه الشرب الـ1000 الناقل لمرسى مطروح

قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه جرى إصلاح خط مياه الشرب ال1000 ملي، الناقل للمياه إلى مدينة مرسى مطروح من الإسكندرية، ومتابعة مجمع محطات تحلية مياه البحر الرميلة في منطقة علم الروم شرق مرسي مطروح، وذلك لمتابعة سير الأعمال في المحطة والاطمئنان على معدلات الإنتاجية اليومية من مياه الشرب وأعمال الصيانة الدورية لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك لتجميع رصيد من المخزون يسمح بقوة الضخ داخل شبكات مياه الشرب وتوصيل المياه للمنازل.

كسر خط مياه مطروح

وتوجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إلى محطة الرميلة لمتابعة موقع الكسر الأخير في خط مياه 1000 مم الناقل لمياه الشرب بمنطقة سيدي حنيش على بعد 45 كم شرق مدينة مرسى مطروح، والتي أسفر عنها تعطل خط المياه لحين انتهاء أعمال الصيانة والتي بدأت منذ فجر اليوم.

سرعة إصلاح الكسور

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح في بيان على حرصه على سرعة إصلاح الكسور في خط المياه الرئيسي على الطريق الدولي حتى تتمكن الشركة من رفع معدلات إنتاجية مياه الشرب وتوصيلها للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم الآن توزيع سيارات نقل المياه سعة 4 و10 و24 و30 متر مكعب مياه على المواطنين بعد حصولهم على إيصالات المياه بالإضافة إلى ضخ المياه في الشبكات وفقا لجدول الطوارئ مسبق ويتم إعلانه على الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.